¿Se acaban las fecha FIFA sin emoción para Sudamérica? Conmebol sabe que hay algo que hacer con las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 porque ya hay tres selecciones clasificadas, así quede desde Uruguay se conoció una propuesta oficial para cambiar de formato, jugar como en Europa y dar un título.

Mientras selecciones como Brasil y Argentina enfrentaron a rivales de un nivel más bajo como Singapur y Costa Rica, respectivamente, en Europa se vieron duelos como Alemania vs. Países Bajos o Italia vs. Francia, que compiten por el título de Liga de Naciones. Eso se quiere hacer en Sudamérica.

Con Argentina, Uruguay y Paraguay, clasificadas al Mundial 2030 por ser anfitriones de un partido del Mundial 2030, Conmebol tiene una propuesta sobre la mesa para hacer de la Eliminatoria de diez selecciones una competición más atractiva en la que todos los países compitan por un título oficial. ¿De qué se trata?

Eliminatoria Sudamericana daría título y se jugaría como en Europa

Alejando Domínguez, presidente de la Conmebol. (Foto: Getty)

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, reveló la propuesta que pretende crear una Conmebol Liga de Naciones en la que se incluiría a los tres países sudamericanos clasificados al Mundial 2030, Argentina, Uruguay y Paraguay, para jugar en un formato de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. La selección que termine en la primera posición se llevaría el trofeo y título de campeón.

¿Cómo se repartirían los cupos al Mundial 2030 en la Conmebol Liga de Naciones?

A pesar de que Argentina, Uruguay y Paraguay, competirían por el trofeo de la Conmebol Liga de Naciones, se mantendrían los tres cupos y medio (incluyendo repechaje) que tiene Sudamérica al Mundial 2030, y se les daría a las selecciones que terminen en las primeras cuatro posiciones. Si una de las tres clasificadas termina en esas posiciones, la selección que termine en el quinto lugar, y así sucesivamente, se quedaría con el cupo.

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