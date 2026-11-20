Independiente del Valle acaba de gritar bicampeón del fútbol ecuatoriano y ahora tendrá que decidir sus salidas para el 2027.

Independiente del Valle acaba de gritar bicampeón de LigaPro y tras los festejos, seguramente los campeones locales analizarán movimientos para el 2027. Hay jugadores que tienen muchas chances de salir salvo que el club haga esfuerzos económicos.

Entre los nombres que recién llegaron están Daykol Romero, lateral derecho de 25 años, junto con Aron Rodríguez, extremo izquierdo de 27 años, ambos figuras desde U. Católica. También figura Jhegson Méndez, mediocampista de 29 años que ganó uno de los premios de la temporada y tiene opciones en Sudáfrica, Ecuador y Perú.

Youri Ochoa, volante de 21 años que representa una alternativa de proyección a futuro. Andy Velasco, defensor central de 27 años, y Steven Góngora, extremo izquierdo de 23 años son tres jugadores de poco recorrido que IDV deberá decidir si renueva o les busca minutos en otro club.

El séptimo futbolista es Juan Cazares, mediocampista ofensivo de 34 años que aparece en el listado con contrato hasta finales de diciembre. Con una lesión que lo alejó todo el año, IDV deberá decidir si vuelve a apostar por él.

La única decisión confirmada por Independiente del Valle es la renovación de Mateo Carabajal, pero tras el bicampeonato armarán el plantel del 2027. Se espera también grandes fichajes para la Copa Libertadores siguiente.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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