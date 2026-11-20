Millonarios de Alberto Gamero sigue en la búsqueda de activa de nuevos refuerzos para la siguiente temporada. El club de Bogotá piensa en fichajes y va por dos elementos que fueron campeones con Junior de Barranquilla.
Según RCN Deportes, el primero es Jesús Rivas, el volante central está en planes de Millos y de Atlético Nacional desde la mitad del presente año y en el mercado de enero lo buscarán. El segundo es Daniel Rivera, defensor central.
El interés tiene matices distintos ya que ambos jugadores viven situaciones distintas, mientras Jesús Rivas es titular y el club quiere venderlo solo por una cantidad importante, River figuraría en una lista de jugadores que Junior no renovaría.
Esta lista replicada en varios medios trascendió antes de que Jorge Bava sea concretado como nuevo DT de Junior, por lo que será el estratega quién decida si los venden o no.
Rivas además tiene ofertas de un grane de Perú, a la espera de verse si es Alianza Lima o Universitario. El club verá si al final la oferta económica convence de venderlos a un rival directo o al exterior.
Las salidas de Junior para 2027
De acuerdo a la información de Pasión Tiburona, algunos jugadores que se marcharán de Junior porque terminan contrato para la siguiente temporada son Yimmi Chará, Juan David Ríos, Harold Rivera por y también Teo Gutiérrez, pero este último lo hace porque deja el fútbol.
Daniel Rivera – Junior. Foto: Getty.
- .Atlético Nacional y clubes de Perú también pretenden fichar al mediocampista Jesús Rivas.
- Daniel Rivera figura entre los jugadores que no renovarían su contrato con el Junior.
- Jesús Rivas y Daniel Rivera interesan a Millonarios como refuerzos para la temporada 2027