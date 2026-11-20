Jude Bellingham es otro de los cracks que el Real Madrid intenta renovar pero el volante inglés fue claro en sus dos condiciones.

El Real Madrid no quiere perder a sus principales figuras y ya trabaja en asegurar el futuro de Jude Bellingham. Después de anunciar la renovación de Arda Güler, el conjunto merengue habría iniciado conversaciones con el entorno del mediocampista inglés, aunque su continuidad estaría sujeta a dos condiciones.

De acuerdo con información de Ok Diario, la primera petición de Bellingham estaría relacionada con su salario. El futbolista buscaría ubicarse en el mismo escalón económico que Vinícius Júnior, cuyo sueldo rondaría los 25 millones de euros anuales.

La segunda condición tendría que ver con el proyecto deportivo del Real Madrid. El inglés querría garantías de que contará con una plantilla competitiva para luchar por los principales títulos luego de dos años en sin trofeos.

Aunque Bellingham tiene contrato vigente hasta 2029, la directiva madridista buscaría mejorar sus condiciones y asegurar su continuidad a largo plazo. Bajo la dirección de Mourinho el volante retomó su nivel.

En lo que va de la temporada, el inglés acumula cinco goles y tres asistencias en 16 partidos, esto se da también luego de haber sido una de las figuras de la Selección de Inglaterra en el reciente Mundial 2026.

Los títulos de Jude Bellingham con el Real Madrid

Jude Bellingham ganó cinco títulos en su primer año con el Real Madrid, con la Liga de España, el Mundial de Clubes, la Champions League y las dos Supercopas locales y UEFA.

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Jude Bellingham – Real Madrid. Foto: Getty.

En resumen