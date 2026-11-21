Los canales para ver el partido de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se dará la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Brasileños y argentinos definen al nuevo campeón de este torneo CONMEBOL en lo que promete ser una gran final en Barranquilla.

¿Qué canal pasa la final de la Copa Sudamericana y a qué hora empieza?

La final de la Copa Sudamericana comenzará a las 17H30 (EC/CO/PE); 19H30 (ARG). El encuentro se podrá ver por los siguientes canales:

DSports

ESPN en el plan premium de Disney+.

Ambos equipos vienen de semifinales muy complicadas, a Boca le tocó remontar la serie ante Vasco Da Gama, mientras que Atlético Mineiro goleó en la ida a Montevideo City Torque y luego le tocó pedir la hora en la vuelta ante una casi remontada.

Las alineaciones de Atlético Mineiro vs Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana

Así salen Atlético Mineiro y Boca Juniors a jugar su partido:

Posible XI de Atlético Mineiro : Everson, Natanael, Duarte, Tressoldi, Lodi, Gomes, Castaño, Cuello, Fred, Bernard y Cassierra

: Everson, Natanael, Duarte, Tressoldi, Lodi, Gomes, Castaño, Cuello, Fred, Bernard y Cassierra Posible XI de Boca Juniors: Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida, Ascacibar, Paredes, Delgado, Villa, Velasco y Merentiel.

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