Enner Valencia ganó finalmente su primer título internacional en Sudamérica y con la camiseta de Boca Juniors. El ‘Xeneize’ se impuso ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y eso hizo que también se lleve un gigante premio económico.

El premio económico que ganó Boca Juniors

La CONMEBOL había confirmado que el premio económico para el campeón de la Copa Sudamericana era de 10 millones de dólares. Solo por ganar este partido, Boca se llevó el título y también este importante premio para las arcas del club en la siguiente temporada.

Por otro lado, el premio de todo el torneo, por avanzar las fases previas y rendimiento deportivo, se puede elevar a los 12 a 13 millones. Enner Valencia llegó a Boca Juniors para el segundo semestre y el movimiento no le pudo salir mejor al ecuatoriano.

Enner Valencia y Boca son campeones de la Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

Ahora Enner Valencia y Boca se encaminan al cierre de año a nivel local donde tendrán que pelear por ganar la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Se espera que el goleador ecuatoriano tenga más minutos en este cierre de temporada por su importancia y la rotación.

Los números de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca Juniors, Enner Valencia ya ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 6 goles y dio 2 asistencias. Números buenos para un goleador que le ha tocado ser, mayor parte del tiempo, suplente.

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