Seis jugadores acaban contrato en Millonarios y solo uno se quedaría

Millonarios tiene previstas varias salidas para la mitad de la presente temporada, y es que hasta seis jugadores acaban contrato en junio. Todavía no hay información oficial pero varios medios empiezan a especular que solo uno sería renovado.

El defensa central Sergio Mosquera es el jugador que más opciones tiene de recibir la oferta de contrato por lo menos hasta diciembre. Su permanencia sin embargo no descarta que el club de Bogotá busque un nuevo central.

Jorge Cabezas Hurtado, Radamel Falcao, Mackalister, Diego Novoa y Álex Castro por su parte serían los jugadores que dejen Millonarios para luego de los play offs. Lo de Falcao pondría fin a su segundo ciclo con el equipo en tan solo dos años.

Claro que esto dependerá también de la continuidad de Fabián Bustos, ya que si el DT argentino deja el equipo, será el nuevo entrenador quién decida las salidas y permanencias.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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En resumen