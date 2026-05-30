Tras perder la final de la Champions League: la mamá de Piero Hincapié revela que se quiere ir a este equipo

Después de no poder ganar la Champions League, la mamá de Piero Hincapié se refiere a su futuro.

Piero Hincapié se mandó una espectacular final de la Champions League, pero no le alcanzó para ser campeón. El ecuatoriano ha cerrado una temporada muy buena en la Premier League, su primera. Y ahora hay dudas sobre su futuro con España tocando la puerta.

En los últimos días se habló del FC Barcelona, pero ahora las palabras de su madre retumban en el futuro del central ecuatoriano. Arsenal deberá comprarlo y después todo es una incertidumbre sobre su futuro, porque puede ser vendido o quedarse.

En una entrevista con Diario El Comercio, la mamá de Piero Hincapié, avisó que su hijo tiene más intención de jugar con Real Madrid: “Él quiere llegar al equipo que siempre le gustó, el Real Madrid. Es siempre perseverante. Por le dicen el ‘Guerrero’. Nunca se deja de nadie”, comentó su madre.

Ya hace varias temporadas que se habló sobre el futuro de Piero Hincapié y un interés del Real Madrid, pero fue otro equipo el que se lo acabó llevando como el Bayer Leverkusen. Después los ‘Merengues’ acabaron eligiendo otra opción para su defensa.

Piero Hincapié es titular en Arsenal. (Foto: GettyImages)

El jugador ecuatoriano será comprado por Arsenal después de esta temporada y le armarán un contrato por los próximos 4 a 5 años. El central gusta mucho a Arteta y ya el mismo Fabrizio Romano confirmó que es muy poco probable que los ‘Gunners’ lo vendan.

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¿El Real Madrid buscaría a Piero Hincapié?

Piero Hincapié no ha recibido acercamientos del Real Madrid aún. Los ‘Merengues’ buscan un nuevo central para la siguiente temporada. En este año, los ‘Blancos’ cerraron un año para el olvido sin títulos y grandes críticas a sus defensas.

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