El futuro de William Pacho tras ganar su segunda Champions League con el PSG

William Pacho acaba de ganar su segunda UEFA Champions League con el PSG y ahora revelan su futuro para la siguiente temporada.

William Pacho hizo historia con el PSG y ganó su segunda UEFA Champions League, ahora le tocará decidir su futuro para la siguiente temporada. Con rumores de gigantes de Europa detrás de él para un posible traspaso.

Había rumores de que el Real Madrid podría ofertar por el ‘tricolor’ ante la bpusqueda de un central, sin embargo el PSG declaró intransferible a William Pacho.

El defensor central cerrará el año siendo campeón de la Copa de Francia, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa y la UEFA Champions League. Así mismo tras otro año titular, seguramente su cotización suba a varios millones de euros más.

William Pacho costó solo 40 millones de euros y en dos temporadas ya lleva casi diez títulos con el PSG. Entre los destacados está el bicampeonato de la UEFA Champions League.

No solo William Pacho defenderá su contrato hasta el 2029 con normalidad si no que renovará con un mejor salario según reportes de Francia. El central ecuatoriano podría a pasar a ganar 7 millones de euros al año.

El contrato de Willian Pacho con el PSG

Ahora mismo, Willian Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de 2029. Sin embargo, y de acuerdo a los últimos intereses, el equipo francés optó por comenzar negociaciones para una eventual renovación de contrato. El club quiere extender su vínculo y mejorar su sueldo.