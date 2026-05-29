Sorpresa: Revelan el jugador de la Selección de Ecuador que fue vetado de las convocatorias

Desde la FEF revelan que uno de los jugadores de la Selección de Ecuador fue vetado de las convocatorias a la Copa del Mundo.

Uno de los episodios más polémicos de la Selección de Ecuador en los últimos años sin duda fue el caso de Byron Castillo. El lateral tuvo problemas de conocimiento posible con su documentación y nacionalidad y desde la FEF revelaron que estuvo vetado de la ‘Tri’.

En conversaciones con Negocios de Mentes, Francisco Egas contó que le dio un ultimátum a Gustavo Alfaro asegurando que si Byron Castillo era convocado “lamentablemente será otra persona la que diriga en el Mundial”.

“En Madrid llegó la resolución del TAS por el tema Byron Castillo, y dije que este jugador no puede ir al Mundial, porque exponemos a nuestro equipo. Fue un pulso bastante dramático con el cuerpo técnico en ese momento, porque ellos decían que sacar al jugador en ese rato era una locura“, el DT argentino en su momento quería llevar al lateral que había sido parte del proceso con algunos amistosos.

“Le comunicamos al jugador y tampoco estuvo muy contento con nuestra decisión, no la entendía, pero era la decisión responsable a tomar”, finalizó. Desde ahí, Byron Castillo no volvió a ser convocado.

Es de las pocas veces que desde FEF han contado que tuvieron que tomar decisiones sobre el plano deportivo sobre ausencias o convocados a las listas de Ecuador.

¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?

Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.

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Byron Castillo no volvió a la Selección de Ecuador desde septiembre 2022.

En resumen