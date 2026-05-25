Inter Miami reconoce de qué depende saber si Messi llega al debut de Argentina en el Mundial 2026

¿Un milagro o solo precaución? Conoce la condición que puso Inter Miami para saber si Messi jugará el debut del Mundial con Argentina.

De un momento a otro se encendieron las alarmas en toda la Selección Argentina por un solo gesto de Messi. El ’10’ pidió el cambio en el partido Inter Miami vs. Philadelphia Union del 25 de mayo por una supuesta lesión y el equipo norteamericano ya reconció de qué depende saber si llega al debut del Mundial 2026.

Todo sucedió al minuto 27 del segundo tiempo cuando Inter Miami empataba 4-4. Lionel Messi empezó a tocarse el musculo isquiotibial de la pierna izquierda y no dudó en pedir el cambio. A pesar de que sus compañeros terminarían ganando 6-4, la noticia que todos quería saber era qué pasó con Leo.

La Selección Argetina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 ARG. Eso quiere decir que habrán pasado 23 días desde el día de la molestia muscular que sintió Messi hasta ese primer partido del Grupo J. ¿Le alcanza al ’10’ para llegar?

Parte médico del Inter Miami sobre Messi: ¿Llega al debut del Mundial?

Messi pidió el cambio ante Philadelphia Union. (Foto: Getty Images)

Inter Miami no solo publicó que “el capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el campo ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas. Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo“, también reconoció sobre Messi que “el tiempo de recuperación para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional“.

¿Cuántos mundiales habrá jugado Messi con el del 2026?

Será un récord que va a compartir con Cristiano Ronaldo. Cuando juegue su primer minuto en el Mundial 2026, se convertíra junto a CR7 en los jugadores con más Copas del Mundo (6) disputadas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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