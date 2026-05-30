Se hartó Millonarios: el ultimátum del club a Guillermo De Amores

Millonarios se hartó y ahora le puso un ultimátum a Guillermo de Amores que lo cambia todo.

Guillermo de Amores es otro polémico nombre que se mueve en el mercado de Millonarios. El arquero no ha querido firmar su salida y esto ha generado una importante molestia. Por lo cual, el club comenzó a mover otras fichas para terminar con su acuerdo.

Según la información revelada por Mariano Olsen, Millonarios ya no tendrá en cuenta a Guillermo De Amores. El club ya ha elegido dos caminos. El primero es comenzar su rescisión y que el jugador la firme. Algo que parece no mueve mucho a De Amores.

Por lo cual, el club se movió con otra opción y le avisó al jugador que si no se va, el club decidirá no inscribirlo en el siguiente semestre, según Olsen. Entonces, De Amores si se queda no jugará todo el semestre, aunque seguirá cobrando su salario.

Guillermo De Amores ya fue puesto en otros equipos y Millonarios tiene toda la intención de venderlo. El jugador es el que está poniendo resistencia y esto es lo que molesta a los hinchas. De ahí que, ahora el club se plante de esta manera y casi lo obligue a salir.

De Amores está con pie y medio afuera de Millonarios. (Foto: Millonarios)

El jugador uruguayo tiene contrato hasta mediados de 2027. Por lo cual, es una recisión importante que tendrá que pagar el club, pero al ya no tenerlo podrán liberar opciones de mercado para el arco y también un cupo de extranjero que está ocupando.

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Los números de Guillermo De Amores en Millonarios

En esta temporada, Guillermo De Amores ha jugado un total de 5 partidos entre todas las competencias. Pero en ese tiempo, De Amores recibió 9 goles y apenas dejó su arco en 0 en 1 ocasión. Números muy bajos, por los que viene siendo muy cuestionado por los hinchas.

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