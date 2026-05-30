Este sábado 30 de mayo de 2026, William Pacho y el PSG hicieron historia y se convirtieron en bicampeones de la Champions League, alcanzado el histórico récord de Real Madrid en 2016 y 2017. Ahora los franceses también suman un gran premio económico.
La fortuna que ganó el campeón de la Champions League
Solo por ganar la final de la Champions League, Arsenal se llevó una cantidad de 25 millones de euros. Este premio solo responde al monto facturado durante la final, pero por todo el torneo, el nuevo monarca de Europa se factura un monto superior a los 125 millones.
Usualmente este premio suele ser repartido en un porcentaje para los jugadores, por lo cual, William Pacho se lleva otro gran monto para la casa, que es una cifra cercana a los 2 millones. El tricolor también ganó la Ligue 1, que también es un gran premio.
¡¡GABRIEL LA TIRÓ POR ARRIBA DEL TRAVESAÑO Y PSG ES BICAMPEÓN DE LA #CHAMPIONS!!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026
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Ahora después de esta gran final, Piero Hincapié y William Pacho finalmente se unirán a la Selección de Ecuador. Ambos jugadores se habían quedado fuera de la convocatoria del partido contra Arabia Saudita justamente por disputar esta final europea.
Los ecuatorianos que han jugado una final de la Champions League
Con la presencia de Piero Hincapié, Ecuador suma 3 jugadores que ya han sumado presencia en finales de la Champions League y ya tiene a dos campeones:
- Antonio Valencia (subcampeón)
- William Pacho (Campeón 2 veces)
- Piero Hincapié (Subcampeón)
En síntesis:
- PSG se consagró bicampeón de la Champions League, igualando el récord del Real Madrid, con el ecuatoriano William Pacho logrando su segundo título consecutivo en el torneo.
- Por ganar la final, el club recibió 25 millones de euros, acumulando un total superior a los 125 millones por toda la competición; Pacho recibiría un bono cercano a los 2 millones.
- Tras disputar la final, William Pacho y Piero Hincapié (subcampeón con Arsenal) se unirán a la Selección de Ecuador para preparar el Mundial 2026.