Esta es la fortuna que se llevó el ganador de la Champions League.

Este sábado 30 de mayo de 2026, William Pacho y el PSG hicieron historia y se convirtieron en bicampeones de la Champions League, alcanzado el histórico récord de Real Madrid en 2016 y 2017. Ahora los franceses también suman un gran premio económico.

La fortuna que ganó el campeón de la Champions League

Solo por ganar la final de la Champions League, Arsenal se llevó una cantidad de 25 millones de euros. Este premio solo responde al monto facturado durante la final, pero por todo el torneo, el nuevo monarca de Europa se factura un monto superior a los 125 millones.

Usualmente este premio suele ser repartido en un porcentaje para los jugadores, por lo cual, William Pacho se lleva otro gran monto para la casa, que es una cifra cercana a los 2 millones. El tricolor también ganó la Ligue 1, que también es un gran premio.

¡¡GABRIEL LA TIRÓ POR ARRIBA DEL TRAVESAÑO Y PSG ES BICAMPEÓN DE LA #CHAMPIONS!!



📺 La #UCLfinal, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TMd4hiZiLA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026

Ahora después de esta gran final, Piero Hincapié y William Pacho finalmente se unirán a la Selección de Ecuador. Ambos jugadores se habían quedado fuera de la convocatoria del partido contra Arabia Saudita justamente por disputar esta final europea.

Los ecuatorianos que han jugado una final de la Champions League

Con la presencia de Piero Hincapié, Ecuador suma 3 jugadores que ya han sumado presencia en finales de la Champions League y ya tiene a dos campeones:

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Antonio Valencia (subcampeón)

William Pacho (Campeón 2 veces)

Piero Hincapié (Subcampeón)

En síntesis: