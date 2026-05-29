El arquero de 1.3 millones que llegaría a Millonarios

Millonarios busca un nuevo arquero como prioridad y ahora entre sus opciones está un portero valorado en 1.3 millones de dólares.

El mercado de fichajes de Millonarios tiene como prioridad absoluta reforzarse con un nuevo arquero. Hay dos nuevas opciones para Fabián Bustos, uno de ellos valorado en millonaria cifra.

Millonarios va por Tomás Marchiori y ya preguntó condiciones por el arquero argentino, el mismo está cotizado en 1.3 millones de dólares. El portero es suplente en Vélez Sarsfield y está abierto a cambiar de equipo.

Marchiori fue importante en los tres títulos recientes de Vélez Sarsfield y el club Liniers le puso ese precio para el 50% de sus derechos deportivos. Jorge Soto del América de Cali es la otra nueva opción que suma.

En la Liga BetPlay también sigue activa la opción de Joan Parra de Once Caldas, con consultas también hechas por Millonarios. El pendiente aún está en cerrar las salidas de los que están.

Guillermo De Amores se rehúsa a salir a los clubes a los que ha sido ofrecido, entre ellos Atlético Bucaramanga y Llaneros de la propia liga colombiana. Diego Novoa sería renovado.

Los títulos en la carrera de Tomás Marchiori

Tomás Marchiori tiene una larga carrera en Argentina con cinco temporadas en primera, sus máximos logros son la primera división con Vélez, así como la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

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Tomás Marchiori – Vélez Sarsfield.

En resumen