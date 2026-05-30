Millonarios tuvo un primer semestre de grandes fracasos, después de no poder meterse a los play-off de la Liga BetPlay y acabar siendo eliminado de la Copa Sudamericana en un resultado sorprendente. Ahora se confirma otra salida más que tendrá el club.

Según la información revelada por Alexis Rodríguez, Millonarios decidirá no hacer uso de la opción de compra de Jorge Cabezas Hurtado. El club estaba analizando la posibilidad de comprarlo, pero finalmente se descartó esta chance, pese a su buen último momento.

Hace semanas la salida de Hurtado era muy clara en Millonarios. No obstante, el colombiano empezó a mejorar en los últimos partidos y por eso se rumoreaba con una nueva intención de ficharlo. No obstante, el club decidió que no sea así y ya no adquirirá su pase.

Era una gran oferta la que tenía que hacer Millonarios para quedarse con Hurtado, puesto que, su opción de compra es de más de 2 millones de dólares. El club ha decidido reinvertir ese dinero en otros jugadores y en otros fichajes para la siguiente mitad del año.

Jorge Cabezas Hurtado se marcharía de Millonarios. (Foto: Captura de pantalla).

Aunque las puertas en Millonarios se cerrarían para Cabezas Hurtado, las últimas informaciones de la Liga BetPlay lo ponen cerca de otro equipo en el país. Por lo cual, son varios los clubes que podrían hacer un movimiento de última hora para ficharlo.

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Los números de Jorge Cabezas Hurtado en Millonarios

Con Millonarios, Jorge Cabezas Hurtado alcanzó a jugar un total de 24 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 1.100 minutos; sin embargo, casi no fue titular hasta los partidos finales.

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