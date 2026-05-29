Dos de los jugadores más experimentados de Millonarios decidieron ya su futuro para la siguiente temporada: Mackalister Silva y Falcao.

Esta Liga BetPlay II podría marcar algunas despedidas en Millonarios y es que dos de sus jugadores más experimentados: Mackalister Silva y Radamel Falcao García. Los dos ‘veteranos’ definieron su futuro ya para el 2027 cuando expiren sus contratos.

Según medios locales, Mackalister Silva y Falcao se retirarán en diciembre sin importar la decisión que Millonarios tome. El delantero ya termina contrato con el club pero espera solucionar problemas financieros extradeportivos para firmar la renovación.

A inicios del 2027, Radamel Falcao alista su partido de despedida tras una carrera de casi 20 años en el fútbol de Europa. El jugador no quiere moverse de Colombia por temas familiares.

En el caso de Silva, los reportes apuntan a que empezará su formación para arrancar su carrera en la dirección técnica. Silva lleva 11 años ininterrumpidos en Millonarios y otros cuatro más en su primer ciclo.

Mackalister Silva tiene con Millonarios dos torneos cortos, una Superliga y una Copa Colombia ganada con los azules. También ganó una Copa Colombia con el Dep. Pereira.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Mackalister Silva campeón Millonarios

En resumen