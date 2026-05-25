Oficial: la lista de convocados de España para el Mundial 2026

Luis De La Fuente confirmó todos los nombres que harán parte de la cita mundialista. España va con estos elegidos al Mundial 2026.

Finalmente es oficial la lista de España para la Copa del Mundo del año 2026. Luis de la Fuente fue el principal protagonista de un acto donde la Roja anunció a todos sus elegidos para buscar la segunda estrella de su palmarés. Lamine Yamal comandó una generación dorada que intentará repetir los hechos durante la Eurocopa 2024.

Como arqueros aparecen: Unai Simón, David Raya y Joan García. Luis De La Fuente termina apostado por el guardameta del Barcelona en lugar de Alex Remiro. En la defensa surgen: Alejandro Grimaldo, Marc Cuccurella, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro.

Volantes: Pedri, Martín Zubimendi, Rodri, Fabían, Gavi, Alex Baena y Mikel Merino. Por último pero no menos importante, aparecen nombres como: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferrán Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Borja Iglesias y Lamine Yamal en la delantera. Son los 26 elegidos de España para Norteamérica.

De esta manera, España confirmó a todos sus elegidos para intentar ganar el Mundial del año 2026. Recordemos que La Roja ya fue el vencedor de la edición del año 2010 en Sudáfrica. También que desde aquella victoria frente a Países Bajos en Johannesburgo no ha podido ganar ningún partido de eliminación directa en el certamen. La eliminación en primera ronda de Brasil 2014 inició un camino doloroso tras alcanzar la gloria.

Lamine Yamal comanda la lista de España para el Mundial: GETTY

En Rusia 2018 España caería frente al local por penales en octavos de final. Cuatro años más tarde, Marruecos les privaba de la posibilidad de llegar a los cuartos de final nuevamente desde los once pasos. Todo ello tras un 0 a 0 donde Luis Enrique fue muy cuestionado por la ausencia de remates a puerta de sus hombres en 120 minutos. España quiere volver a soñar y lo hará con una generación de oro en todos los sentidos.

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El camino de España antes del Mundial

El equipo de Luis De La Fuente ya tienen amistosos confirmados para prepararse de cara al torneo. No nos olvidemos que integran una fase de grupos donde se medirán con selecciones como Uruguay, Arabia Saudita o la debutante Cabo Verde sus partidos en la Copa del Mundo se encuentran pactados para el día 15 de junio, el día 21 y finalmente el 26 frente a la celeste.

Como preparación España tendrá amistosos frente a Irak y Perú. Todo ello entre los días cuatro y 8 de junio del año 2026. Serán los últimos compromisos para intentar conformar el mejor equipo posible. Los de Luis De La Fuente son uno de los principales candidatos junto a Argentina y Francia para levantar el trofeo en Nueva Jersey sobre el 19 de julio.

Datos claves

El entrenador Luis de la Fuente confirmó la lista de convocados de España para el Mundial.

confirmó la lista de convocados de España para el Mundial. El delantero Lamine Yamal comanda la generación que jugará el certamen en Norteamérica.

comanda la generación que jugará el certamen en Norteamérica. España disputará sus partidos de fase de grupos los días 15, 21 y 26 de junio.