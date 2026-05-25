Los 8 clubes que jugaron dos años seguidos la final de la Champions League

PSG se une al selecto grupo de clubes que desde la refundación del torneo en 1992 repite final de Champions League en 12 meses.

Quedan únicamente dos finales europeas para definir todo en el viejo continente. En cuanto a la UEFA Champions League se refiere, tanto el Arsenal como el Paris Saint-Germain se van preparando para un choque de estilos en la ciudad de Budapest. El equipo de Luis Enrique repite final tras haber roto su techo frente al Inter de Milán 12 meses atrás. No son ni mucho menos el primer club en jugar dos citas de este sentido de manera consecutiva.

Nos centramos únicamente en el periodo de la Champions League. Desde 1992 que el torneo dejó atrás el nombre de Copa de Europa para ingresar en una nueva era. El primer conjunto en disputar más de una final de manera consecutiva fue el AC Milan. Desde 1993 a 1995 dijeron presente en el partido más importante del viejo continente. Solo la última de estas citas se les escaparía frente al Ajax de Ámsterdam.

Tras ello, otro equipo italiano tendría 3 finales consecutivas. La Juventus de Turín ganaba la final del año 1996 para después caer tanto en 1997 como en 1998. Borussia Dortmund y Real Madrid fueron sus verdugos en lo que fue la última gran era europea de la Vecchia Signora. Recordemos que son el equipo con más derrotas en el partido que le espera ya por delante al Paris Saint-Germain y al Arsenal con un total de 7 caídas de 9 posibles.

Sigue el Valencia con dos derrotas seguidas en el año 2000 y 2001. Nuevamente el Real Madrid y el Bayern Múnich serían quienes le quitarían al conjunto ché su primera Copa de Europa. Habría que esperar hasta el año 2008 y 2009 para volver a ver algo similar de la mano del Manchester United. En aquella ocasión, y con Cristiano Ronaldo al frente, primero derrotarían al Chelsea para después caer frente al Barcelona de Lionel Messi en Roma.

Real Madrid, único equipo que ganó dos finales de Champions seguidas: GETTY

En la pasada década vimos a tres equipos conseguirlo. El Bayern Múnich cayó en 2012 frente al Chelsea para después vencer en 2013 al Borussia Dortmund. Real Madrid es el único equipo con balance perfecto en este contexto gracias a sus victorias frente al Atlético de Madrid, Juventus y Liverpool entre mayo del 2016 y el del año 2018.

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Liverpool, último con dos finales consecutivas en Champions

La derrota frente al Real Madrid en Kiev por 3 a 1 ni mucho menos frustró al equipo de Jürgen Klopp. Doce meses más tarde se encontraban en Madrid para medirse con el Tottenham en la primera final del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Los goles de Mohamed Salah y Divock Origi le darían a los Reds su último gran título de la Champions League.

Liverpool, último club en llegar a dos finales de Champions seguidas: GETTY

El PSG se une a este selecto grupo de clubes. El año pasado derrotaban en semifinales al Arsenal de Mikel Arteta. Tras ello, vencerían en la final por 5 a 0 al Inter de Milán. En la presente campaña se clasificaron tras eliminar al Bayern de Múnich. En caso de vencer, serán el segundo equipo desde 1992 que gana dos ediciones consecutivas de la Champions.

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