¿El mismo del Mundial 2026? Este sería el once de la Selección Colombia para jugar contra Costa Rica

A poco de comenzar el Mundial 2026, la Selección Colombia práctica un nuevo once para jugar ante Costa Rica.

El próximo lunes, 1 de junio de 2026, la Selección Colombia jugará un partido amistoso ante Costa Rica en lo que sería también su partido de “despedida” de la afición local. Además, en este encuentro, Néstor Lorenzo ya puede hacer prácticas con su nuevo once.

El once de Colombia ante Costa Rica

Para jugar el amistoso internacional antes del Mundial 2026, este sería el once de Colombia:

Camilo Vargas (Álvaro Montero); Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos; Andrés Gómez (Jhon Arias), James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Néstor Lorenzo podrá probar a diferentes jugadores a poco del Mundial 2026, en este amistoso y en el siguiente encuentro con Jordania. Todo apuntando a tener un mejor once para el debut en la Copa del Mundo contra la Selección de Uzbekistán.

Colombia ya entrena para el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Colombia es uno de los equipos más llamativos para el Mundial 2026 y uno de los posibles candidatos a dar la gran sorpresa en el torneo. Además, estos amistosos también apuntan a mejorar el último rendimiento, puesto que, perdió ante Francia y Croacia.

¿Cuándo juega Colombia contra Costa Rica y a qué hora?

Colombia contra Costa Rica jugarán desde las 19H00 del próximo lunes, 1 de junio de 2026. Después de este encuentro, la delegación de Colombia apuntaría a ya dejar listo los detalles para el Mundial 2026.

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