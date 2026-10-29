El DT está en el ojo de las críticas por los malos resultados y ahora el DIM tomó esta decisión con su futuro.

Amaranto Perea es el principal enfocado de los hinchas por este mal momento que está viviendo el DIM. El ‘Poderoso’ lleva 4 partidos sin ganar y entre ellos se suma una derrota contra Atlético Nacional que los eliminó de la Copa. Por lo cual, las dudas sobre el DT ya empezaron.

En medio de todos los rumores, Pipe Sierra confirma que Amaranto Perea todavía está firme en el cargo de Independiente Medellín, al menos por las siguientes semanas. Hubo reuniones entre dirigentes y jugadores y ahí se sacaron conclusiones.

La decisión del DIM con Amaranto Perea

La decisión es que el DIM le dará un partido más a Perea, para que el entrenador confirme la clasificación a la fase final de la Liga BetPlay en Colombia. En el club tampoco ven oportuno que se saque al entrenador a solo 3 partidos de terminar esta fase regular.

Amaranto Perea se quedaría por un partido más. (Foto: @DIM_Oficial)

El DIM se jugará la “vida” en los siguientes partidos, y es que el club tiene que recibir a Alianza y luego visitar a Fortaleza. Son partidos “accesibles” en los cuales el club debería atar su plaza en los cuadrangulares finales y estar en la pelea por el campeonato.

Los números de Amaranto Perea en el DIM

Amaranto Perea ya dirigió al DIM en un total de 20 partidos entre todas las competencias. Sumando 8 victorias, 3 empates y 9 derrotas. El entrenador llegó con un contrato hasta 2028 y con una gran expectativa de lo que podría hacer por este club.

Publicidad

Encuesta¿Qué debe hacer el DIM? ¿Qué debe hacer el DIM? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: