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Vinotinto del Ecuador ascendió a la LigaPro 2027, pero no jugaría en la Serie A por este motivo

Escándalo total en el fútbol ecuatoriano con el ascenso de Vinotinto del Ecuador, que no jugaría en la Serie A en 2027.

Ascendió, pero no jugaría en la Serie A en la temporada 2027
© Imago/ Edit BVAscendió, pero no jugaría en la Serie A en la temporada 2027

Vinotinto del Ecuador hizo la heroica en la Serie B y logró vencer a Atlético FC en la última jugada para ascender a la primera categoría en la LigaPro. Sin embargo, aunque lograron su ascenso a la Serie A, lo más probable es que el equipo no juegue en esta categoría en 2027.

¿Por qué Vinotinto del Ecuador no jugaría en la Serie A en 2027?

El motivo que aleja a Vinotinto de la Serie A de Ecuador es que el equipo comparte propiedad con el grupo que administra también a Aucas. Por lo cual, al ser un caso de multipropiedad, el equipo recién ascendido no podría jugar en la A.

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Hace poco tiempo, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor reveló que el caso se debe resolver antes de 2027 y se procederá, seguramente, con la desvinculación real de los clubes. “La respuesta es que la situación se resuelve antes de que arranque 2027, mediante filialidad o desvinculación real de los clubes“, escribió hace tiempo Loor.

Desde Vinotinto tampoco se celebró el ascenso. (Foto: Captura de pantalla)

Desde Vinotinto tampoco se celebró el ascenso. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién asciende a la LigaPro en lugar de Vinotinto?

Entonces, el cupo de ascenso ahora mismo quedaría vacante. Por lo cual, hay dos opciones, que el Vinotinto se declare como filial de Aucas y se quede en Serie B, con ese panorama el cupo sería para Nueve de Octubre (mejor ubicado en la tabla). La otra opción es una “venta de plaza” y que el recién ascendido sea un nuevo club que es comprado por otro.

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Desde la LigaPro no se han dado más detalles del caso y todo depende exclusivamente del registro de la propiedad de Aucas y de que se determine que hay una multipropiedad en la LigaPro. Todo se resolvería antes de comenzar la siguiente temporada.

En síntesis:

  • Vinotinto del Ecuador logró el ascenso a Serie A tras vencer a Atlético FC.
  • Multipropiedad con Aucas impedirá que Vinotinto juegue en primera categoría en 2027.
  • Miguel Ángel Loor afirmó que el caso se resolverá antes de iniciar 2027.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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