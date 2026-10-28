Escándalo total en el fútbol ecuatoriano con el ascenso de Vinotinto del Ecuador, que no jugaría en la Serie A en 2027.

Vinotinto del Ecuador hizo la heroica en la Serie B y logró vencer a Atlético FC en la última jugada para ascender a la primera categoría en la LigaPro. Sin embargo, aunque lograron su ascenso a la Serie A, lo más probable es que el equipo no juegue en esta categoría en 2027.

¿Por qué Vinotinto del Ecuador no jugaría en la Serie A en 2027?

El motivo que aleja a Vinotinto de la Serie A de Ecuador es que el equipo comparte propiedad con el grupo que administra también a Aucas. Por lo cual, al ser un caso de multipropiedad, el equipo recién ascendido no podría jugar en la A.

Hace poco tiempo, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor reveló que el caso se debe resolver antes de 2027 y se procederá, seguramente, con la desvinculación real de los clubes. “La respuesta es que la situación se resuelve antes de que arranque 2027, mediante filialidad o desvinculación real de los clubes“, escribió hace tiempo Loor.

Desde Vinotinto tampoco se celebró el ascenso. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién asciende a la LigaPro en lugar de Vinotinto?

Entonces, el cupo de ascenso ahora mismo quedaría vacante. Por lo cual, hay dos opciones, que el Vinotinto se declare como filial de Aucas y se quede en Serie B, con ese panorama el cupo sería para Nueve de Octubre (mejor ubicado en la tabla). La otra opción es una “venta de plaza” y que el recién ascendido sea un nuevo club que es comprado por otro.

Desde la LigaPro no se han dado más detalles del caso y todo depende exclusivamente del registro de la propiedad de Aucas y de que se determine que hay una multipropiedad en la LigaPro. Todo se resolvería antes de comenzar la siguiente temporada.

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En síntesis: