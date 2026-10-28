Ni Real Madrid ni Chelsea: Liga de Quito vendió a Ederson Castillo a este equipo de Europa

A Ederson Castillo lo ponían en los mejores equipos de Europa, y ahora se confirmó a dónde lo vendió Liga de Quito.

Ederson Castillo es uno de los talentos más importantes de Liga de Quito y en un momento el joven volante ecuatoriano empezó a sonar para Real Madrid, Chelsea y Manchester United. Finalmente, este miércoles, 28 de octubre de 2026, se confirmó el equipo a donde fue vendido.

César Luis Merlo confirmó en Studio Fútbol, que Ederson Castillo seguirá su carrera en el Genk de Bélgica. El club fue el más interesado en el jugador ecuatoriano y ahí donde seguirá su carrera. Castillo no venía teniendo minutos pensando en esa venta.

Castillo es una de las joyas más importantes del fútbol ecuatoriano y hasta llegó a ser comparado con Moisés Caicedo. Ahora el tricolor se mudará en enero a Europa cuando cumpa los 18 años. La Liga de Bélgica se convirtió en una importante vitrina para los ecuatorianos.

¿Cuánto ganó Liga de Quito por la venta de Ederson Castillo?

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, la venta de Ederson Castillo constituye una transferencia por 3 millones de dolares. Esa cifra incluye también los bonos que se ponen en este tipo de contratos. No se ha confirma que LDU se guarde un % del pase.

Los números de Ederson Castillo en esta temporada

Ederson Castillo apenas jugó con Liga de Quito un total de 3 partidos en todo el 2026. El volante más estuvo jugando en las categorías inferiores. No deja de ser cuestionada la administración de LDU con el jugador, puesto que, cuando sonó para los grandes de Europa (Chelsea, Real Madrid, Manchester United) se pedía más de 6 millones por él. Ahora LDU casi no lo hizo jugar y lo vende por 3.

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En síntesis: