No solo juega en Real Madrid también se lo ganaría a la Selección de España.

La Selección Colombia ya no quiere “dormir” con los jóvenes talentos que juegan en Europa y que pueden representar a una selección de ese país o al equipo de todos. Por lo cual, ya se están moviendo en convencer a nada menos que una joya de Real Madrid.

Según reveló Juan Camilo Ruiz, la Selección Colombia está muy interesada en Unai Ordóñez, canterano del Real Madrid. Unai recién firmó hace poco un contrato que lo vinculaba al equipo ‘Merengue’ por los próximos años y con la posibilidad de debutar.

El jugador tiene pasaporte español y también pasaporte colombiano, por lo cual, la chance de jugar para ‘La Sele’ está muy latente. El futbolista también habría mostrado la intención de ser convocado para defender los colores del equipo de todos.

El plan de la Selección Colombia con Ordóñez sería que el jugador se sume a jugar con el equipo Sub-17 una vez que termine el mundial de dicha categoría. Este sería el primer paso para confirmar que el crack está eligiendo Colombia como el país al que representaría.

Unai Ordóñez puede jugar para Colombia. (Captura de pantalla)

Ya la Selección Colombia sabe lo que es disputar jugadores con España y lo que es perderlos. Recientemente, el equipo nacional se quedó sin los hermanos Mosquera. Ambos jugadores, canteranos de Valencia, decidieron representar a la Selección de España.

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Unai Ordóñez puede jugar todavía con España

Aunque la intención de la Selección Colombia es quedarse con Unai Ordóñez, que juegue por las inferiores no le asegura nada al equipo tricolor. Si el jugador es llamado por la mayor de España o la de Colombia, solo ahí es cuando sería “bloqueado” para jugar con otras selecciones.

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