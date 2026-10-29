Revelan el millonario precio que Santos le puso a Franco Fagúndez con los grandes de Colombia pendientes

Franco Fagúndez se convirtió en la prioridad de Independiente Santa Fe para la próxima temporada pero ya le pusieron millonario precio.

El futuro de Franco Fagúndez sigue siendo una de las grandes incógnitas que deberá resolver Independiente Santa Fe de cara a 2027. El delantero uruguayo ha despertado el interés de varios clubes y ahora se conocen nuevas cifras sobre su posible transferencias.

Según reveló el periodista Pipe Sierra, Santos Laguna pidió 1,7 millones de dólares a Independiente Santa Fe por la compra definitiva de Fagúndez. La cifra marca las condiciones que tendría que afrontar el conjunto cardenal y también a los otros tres grandes que lo quieren.

Santa Fe ya presentó una oferta de 1,1 millones de dólares para quedarse con el futbolista, pero la propuesta fue rechazada por el club mexicano. La dirigencia cardenal esperaba recibir una contraoferta cercana a los 1,4 millones..

En las últimas horas, América de Cali, Millonarios, Atlético Nacional aparecieron entre los clubes vinculados con el futuro del atacante uruguayo. Si estos tres clubes aceptan pagar el 1.7 millones, dependerá el jugador dónde seguir en Liga BetPlay..

Los números de Franco Fagúndez en esta temporada con Santa Fe

En esta temporada con los colores de Santa Fe, Fagúndez jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 14 goles y dio 5 asistencias. Lleva en cancha casi 2.000 minutos, siendo una alternativa constante y referente del once inicial.

Franco Fagúndez – Independiente Santa Fe. Foto: Getty.

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En resumen