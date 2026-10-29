Titular de Atlético Nacional recibió sondeos del exterior y se iría por millones

Atlético Nacional podría perder a uno de sus titulares ante sondeos del exterior, en un mercado de fichajes en el que cuatro estelares se irían.

Atlético Nacional podría empezar a recibir movimientos alrededor de uno de sus jugadores más importantes de cara al próximo mercado de fichajes. Otro titular más se añade a la lista de posibles salidas para el 2027.

Andrés Felipe Román tendría nuevamente opciones de salir al fútbol internacional, luego de que clubes de Brasil y México realizaran sondeos del lateral derecho. El defensor colombiano despertaría interés fuera del país pero no por cifras menores.

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien señaló que desde ambos países han preguntado por la situación del futbolista. Además, la intención de Atlético Nacional no está descartada pero a esos mercados solo se iría por dos millones.

Atlético Nacional aseguró la continuidad de Román durante 2026 y extendió su contrato por tres años adicionales, por lo que su vínculo está previsto hasta junio de 2029. Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Néider Parra son algunos titulares que suenan para salir.

Román registra cinco goles y dos asistencias en 39 partidos. Con Atlético Nacional ha conquistado seis títulos nacionales desde que se sumó en el 2019, mientras que en su etapa con Millonarios consiguió otros dos trofeos.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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