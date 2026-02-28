Ángel Mena le da un insólito golpe a Emelec: ¿Ya no es una leyenda?

El regreso de Ángel Mena es algo que viene ilusionando a la hinchada de Emelec desde mediados de 2025. Sin embargo, su vuelva sigue sin estar cerca, y el jugador ahora la pasa mal en Orense. Por lo cual, la directiva del club le acercó un contrato para que regrese al ‘Bombillo’.

Sin embargo, ahora se supo que Mena no aceptó la oferta de Emelec y no volverá al club para este 2026. El delantero ecuatoriano tendría que ajustarse a las medidas “económicas” del club, y esta sería la principal limitación para concretar un regreso al ‘Bombillo’.

A diferencia de otros jugadores como Miller Bolaños o Aníbal Leguizamón que regresaron a Emelec para este 2026, Mena no lo hará y no bajaría sus expectativas salariales. En Orense es uno de los jugadores mejores pagados de todo el campeonato ecuatoriano.

El mismo Cristhian Noboa había confirmado que Mena ya tenía una oferta de contrato con Emelec para esta temporada. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Había mucha ilusión de volver a ver la “dupla” Mena-Bolaños.

En lo que va de temporada, Ángel Mena aún no ha jugado un solo minuto con Orense. El jugador no ha debutado y aún no queda claro si es por temas físicos que no juega. En 2025 también fue muy irregular y se perdió partidos muy importantes.

Los números de Ángel Mena en la temporada 2025 con Orense

En la temporada 2025 con Orense, Ángel Mena alcanzó a jugar un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 4 asistencias. El jugador se acabó lesionando y se terminó perdiendo el partido más importante que era el de “repechaje” de Copa Sudamericana.

Todos los fichajes de Emelec para la temporada 2026

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Estalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz, José Neris y Víctor Griffith.

