En España aseguran que Simeone ya tiene un acuerdo para dirigir al Inter de Lautaro Martínez

El futuro es Diego Pablo Simeone vuelve a generar noticias de peso en España. Aseguran que el actual entrenador de Atlético de Madrid tendría ya un acuerdo contractual con Inter de Milán para retornar al fútbol italiano. Todo llega después de un fin de semana donde se volvió al triunfo con la victoria por 4 a 2 frente a Espanyol de Barcelona como local.

“Simeone tiene un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada”, informan del Chiringuito de Jugones anoche. No es ni mucho menos la primera vez que Diego Pablo Simeone se ve inmerso en rumores que le podrían llevar a uno de sus equipos que defendiese en su etapa como futbolista. Sorprende sí el momento de la información teniendo en cuenta el estado de forma de los nerazzurri en el Calcio e igualmente el vínculo contractual del Cholo en España.

Y es que no nos olvidemos que en este momento Inter de Milán es el líder del campeonato italiano. Lo hacen tras la salida de Simone Inzaghi y luego de una temporada donde el equipo incluso alcanzó la final de la Champions League. En este momento comandan la tabla general con un total de 64 unidades. 10 más que un AC Milán que hasta la fecha ha sido el único capaz de seguirle el ritmo a un proyecto donde se vuelve a relacionar a Simeone con el futuro inmediato.

El entrenador Cristian Chivu tiene contrato hasta el 2027. El 6 de febrero medios como La Gazzetta dello Sport ya hablaban del deseo de promoverlo una campaña más y de darle al ídolo nerazzurri tiempo de trabajo hasta el 2028. Por eso sorprende la información teniendo en cuenta que ambos terminan contrato en la misma fecha y hasta nuevas informaciones oficiales. También, no nos olvidemos que en las últimas semanas Atlético de Madrid fue vendido al fondo norteamericano Apollo y que se ha hablado de todo tipo de cambios a mediano plazo.

Simeone ya fue más que impotante como jugador del Inter Milán: GETTY

Unos donde veremos qué rol tiene Diego Pablo Simeone. La llegada del director deportivo Matéu Alemany e igualmente las decisiones de estar en la última ventana de incorporaciones ya generaron todo tipo de especulaciones alrededor del rol del Cholo en el futuro del Atlético de Madrid. Por lo pronto, en España aseguran que tiene ya un acuerdo contractual con uno de los equipos de su vida y al cual ni muchos de los ha negado en diferentes ocasiones que algún día le gustaría entrenar.

Simeone: “En mi camino está Inter de Milán”

Las últimas declaraciones de Diego Pablo Simeone sobre el tema nos devuelven en noviembre de 2025. En estas hablaba del Inter de Milán como un proyecto absolutamente ganador e igualmente de un posible lugar de trabajo en el futuro que no podía descartarse para su figura. Recordemos que en su etapa como futbolista el Cholo disputó un total de 85 partidos para el líder del Calcio entre 1997 y 1999.

“No estoy seguro porque no depende de mí, pero en el camino de entrenador que tendré, sí que me imagino una época dentro del Inter…Ha llegado a dos finales en poco tiempo y es un equipo fortísimo. Será uno de los candidatos a ganar la liga en Italia y en Champions a ser fuerte como ya está demostrando”, las últimas palabras de Diego Pablo Simeone sobre el tema. De momento en España aseguran que ya existen diferentes acuerdos contractuales para verla en la capital de Lombardía a partir del 1 de julio del año 2026.

Datos claves

