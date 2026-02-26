Felipe Caicedo dejó Barcelona SC a inicios de año pese a que el club quería renovarle, y ahora el delantero ecuatoriano apareció en sorpresivo equipo de LigaPro. El experimentado retirado delantero sigue trabajando en su crecimiento profesional dentro del fútbol.

La agencia de Felipe Caicedo trabaja ahora con Universidad Católica de Quito, según dio a conocer el propio ex jugador en sus redes sociales. Aunque no detallaron de qué va el convenio.

Felipe Caicedo sigue trabajando con FSC Capital, su agencia de representación y consejería para jugadores. Según ha contado el jugador, su objetivo es formarse para en algún momento ser nuevo presidente de Barcelona.

Caicedo dejó las canchas tras un semestre sin minutos en el club ‘torero’ debido a sus lesiones musculares, sumado al duro golpe que significó el sensible fallecimiento de Mario Pineida.

U. Católica también es otro de los equipos que ha venido creciendo en infraestructrura, cantera y resultados deportivos, clasificando a torneos internacionales con regularidad.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. El futbolista lleva en cancha poco más de 600 minutos, casi nada para lo que se ha jugado en el año.

