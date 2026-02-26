Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Felipe Caicedo apareció en sorpresivo club de LigaPro ¿y Barcelona?

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo apareció trabajando en otro club de LigaPro tras dejar Barcelona SC a inicios de año.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Felipe Caicedo apareció en sorpresivo club de LigaPro ¿y Barcelona? Foto: Getty
Felipe Caicedo apareció en sorpresivo club de LigaPro ¿y Barcelona? Foto: Getty

Felipe Caicedo dejó Barcelona SC a inicios de año pese a que el club quería renovarle, y ahora el delantero ecuatoriano apareció en sorpresivo equipo de LigaPro. El experimentado retirado delantero sigue trabajando en su crecimiento profesional dentro del fútbol.

La agencia de Felipe Caicedo trabaja ahora con Universidad Católica de Quito, según dio a conocer el propio ex jugador en sus redes sociales. Aunque no detallaron de qué va el convenio.

Felipe Caicedo sigue trabajando con FSC Capital, su agencia de representación y consejería para jugadores. Según ha contado el jugador, su objetivo es formarse para en algún momento ser nuevo presidente de Barcelona.

Caicedo dejó las canchas tras un semestre sin minutos en el club ‘torero’ debido a sus lesiones musculares, sumado al duro golpe que significó el sensible fallecimiento de Mario Pineida.

U. Católica también es otro de los equipos que ha venido creciendo en infraestructrura, cantera y resultados deportivos, clasificando a torneos internacionales con regularidad.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. El futbolista lleva en cancha poco más de 600 minutos, casi nada para lo que se ha jugado en el año.

Publicidad
Piero Hincapié elige su equipo de LigaPro ¿fichaje para un futuro?

ver también

Piero Hincapié elige su equipo de LigaPro ¿fichaje para un futuro?

Tweet placeholder

En resumen

  • Felipe Caicedo inició un convenio profesional con Universidad Católica a través de su agencia.
  • El exdelantero lidera FSC Capital, una firma dedicada a la representación y asesoría de futbolistas.
  • Caicedo manifestó públicamente su objetivo de postularse a la presidencia de Barcelona SC.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Felipe Caicedo recomienda este delantero a Barcelona SC antes que fichar a Darío Benedetto
Fútbol de Ecuador

Felipe Caicedo recomienda este delantero a Barcelona SC antes que fichar a Darío Benedetto

Felipe Caicedo decide su futuro para el 2026 y sorprende a todos
Fútbol de Ecuador

Felipe Caicedo decide su futuro para el 2026 y sorprende a todos

Felipe Caicedo aclara su futuro en Barcelona SC: "Si la directiva me llama..."
Fútbol de Ecuador

Felipe Caicedo aclara su futuro en Barcelona SC: "Si la directiva me llama..."

César Farías tuvo una "pelea" afuera del estadio de Argentinos, tras el pase de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

César Farías tuvo una "pelea" afuera del estadio de Argentinos, tras el pase de Barcelona SC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo