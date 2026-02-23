La MLS ya decidió si sancionará a Messi tras sus protestas tras la derrota contra LAFC

La actuación del árbitro Pierre Luc Laziere sacó de sus casillas a Lionel Messi. Se vio el argentino en los pasillos del estadio Rose Bowl durante la derrota de los dirigidos por Javier Mascherano frente a LAFC. En Inter Miami ya saben si finalmente la MLS sancionará o no a su capitán teniendo en cuenta lo que podía haber sido una violación de los perímetros marcados dentro de los estadios de la patronal.

Todo indica que la MLS no sancionará a Messi. La Agencia Reuters es la responsable de informar que de momento el argentino no sufrirá ningún tipo de castigo por parte del ente regidor del certamen. Sus imágenes siendo controlado por Luis Suárez tras el final del encuentro y buscando acercarse a la zona delimitada para los árbitros hacían esperar algún tipo de represalia por parte de la dirección del campeonato. De momento caso cerrado.

Los motivos de la MLS para no castigar son claros. Se entiende que Messi ni mucho menos traspasó los perímetros marcados dentro del estadio para que los árbitros se cambien después de los encuentros o para que justamente preparen estos. También que no hubo ningún tipo de agresión a los colegiados y que todo se trató de apenas de un intercambio de pareceres. En Inter Miami, de momento, no hay más declaraciones oficiales alrededor del tema.

El 3-0 ante LAFC marcó el inicio de la defensa del título. Los dirigidos por Javier Mascherano ni mucho menos pudieron mantener la puntería de sus últimos compases del año pasado. Sufrieron ante un equipo veloz y que se mostró hambriento desde el pitido inicial. La derrota obliga a recuperar puntos en una de las cuatro visitas que le queda el club antes de estrenar su estadio frente al Austin en abril.

Tweet placeholder

El próximo desafío pasa por visitar a Orlando City en el Clásico de La Florida. Será el próximo 1 de marzo cuando Messi y compañía vuelvan a las canchas. Miami respire y podrá contar con el argentino en una serie de compromisos vitales para ir asentando la clasificación del club a la siguiente fase de la MLS. Recordemos que únicamente jugarán de visitantes hasta que terminen las obras en él Freedom Park.

Publicidad

Publicidad

Mascherano habló de resultado mentiroso

El Jefecito no negó la superioridad de LAFC. Tampoco que sus hombres se vieron superados en buena parte del encuentro. Entiende, igualmente, que se trató de un resultado mentiroso teniendo en cuenta la calidad de oportunidades de ambas partes, así como el desarrollo de un partido que todavía deja secuelas tanto dentro como fuera del campo. El Clásico contra un Orlando que ya dio diferentes dolores de cabeza el proyecto en el pasado, próxima parada.

“Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”, comentaba Mascherano en una rueda de prensa donde todavía no se habían viralizado las imágenes de Messi y sus protestas.

Datos claves

La Agencia Reuters informó que la MLS no sancionará a Lionel Messi tras el incidente.

informó que la MLS no sancionará a tras el incidente. El equipo dirigido por Javier Mascherano debutó con una derrota de 3-0 frente a LAFC.

debutó con una derrota de frente a LAFC. El próximo encuentro de Inter Miami será el 1 de marzo contra Orlando City como visitante.

Publicidad

Publicidad

ver también Arranca la MLS y Messi tiene 5 récords por batir con Inter Miami