'Chito' Vera

¿A qué hora y qué canal pasa la pelea de ‘Chito’ Vera contra David Martínez en la UFC?

El peleador ecuatoriano 'Chito' Vera regresa al octágono en una pelea que puede definir su futuro.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este sábado 28 de febrero de 2026 Marlon ‘Chito’ Vera vuelve a pelear en la UFC. El ecuatoriano se terminará enfrentando contra David Martínez en la lucha co-estelar del evento de esta noche. El tricolor volverá al octágono después de varias derrotas consecutivas.

¿A qué hora es la pelea de ‘Chito’ Vera y qué canal la pasa?

La pelea de ‘Chito’ Vera comenzará entre las 21H30 y 22H00. El evento estelar inicia a las 8 de la noche, por lo cual, el ecuatoriano recién hará su ingreso a su combate en este horario aproximadamente.

¿Por qué Disney+ no pasa la pelea de ‘Chito’ Vera y en qué canal se puede puede ver?

Para este 2026, la UFC ya no se podrá ver por Disney+, sino que en toda Latinoamérica, la UFC Fight Night se verá por la plataforma de Paramount+, nuevo dueño de los derechos de transmisión.

La cartelera de la UFC en México para este 28 de febrero. (@UFCEspanol)

¿Cuánto dinero puede ganar ‘Chito’ Vera?

El ganador de la pelea entre Marlon ‘Chito’ Vera y David Martínez puede ganar más de 50 mil dólares solo por llevarse el combate. Además, hay otros bonos y bolsas que pueden aumentar el premio hasta los 100 mil dólares.

El ranking de ‘Chito’ Vera en la UFC

Las últimas 3 derrotas consecutivas que lleva ‘Chito’ Vera en la UFC le han costado en su ranking, y ahora mismo el ecuatoriano se ubica en el puesto 9 del ranking. Por otro lado, Martínez viene en el puesto 10, por lo cual, todo puede cambiar según el resultado del combate.

