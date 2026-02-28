Este sábado 28 de febrero de 2026 Marlon ‘Chito’ Vera vuelve a pelear en la UFC. El ecuatoriano se terminará enfrentando contra David Martínez en la lucha co-estelar del evento de esta noche. El tricolor volverá al octágono después de varias derrotas consecutivas.

¿A qué hora es la pelea de ‘Chito’ Vera y qué canal la pasa?

La pelea de ‘Chito’ Vera comenzará entre las 21H30 y 22H00. El evento estelar inicia a las 8 de la noche, por lo cual, el ecuatoriano recién hará su ingreso a su combate en este horario aproximadamente.

¿Por qué Disney+ no pasa la pelea de ‘Chito’ Vera y en qué canal se puede puede ver?

Para este 2026, la UFC ya no se podrá ver por Disney+, sino que en toda Latinoamérica, la UFC Fight Night se verá por la plataforma de Paramount+, nuevo dueño de los derechos de transmisión.

La cartelera de la UFC en México para este 28 de febrero. (@UFCEspanol)

¿Cuánto dinero puede ganar ‘Chito’ Vera?

El ganador de la pelea entre Marlon ‘Chito’ Vera y David Martínez puede ganar más de 50 mil dólares solo por llevarse el combate. Además, hay otros bonos y bolsas que pueden aumentar el premio hasta los 100 mil dólares.

El ranking de ‘Chito’ Vera en la UFC

Las últimas 3 derrotas consecutivas que lleva ‘Chito’ Vera en la UFC le han costado en su ranking, y ahora mismo el ecuatoriano se ubica en el puesto 9 del ranking. Por otro lado, Martínez viene en el puesto 10, por lo cual, todo puede cambiar según el resultado del combate.

