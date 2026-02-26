James Rodríguez ya está entrenando con normalidad con el Minnesota United para un debut en la MLS. Sin embargo, el colombiano llevaba varios meses de para y unas sesiones y un gol no cambian eso. De ahí que, el club rompiera las esperanzas de todos.

En una previa del duelo entre Minnesota y Cincinnati, el club reveló que es probable que no se dé un duelo entre los “10” como viene esperando la hinchada. A la espera de ver a James Rodríguez contra Evander, que lidera al club rival.

“James es cuestionable debido a su ritmo de juego tras obtener su visa de trabajo oficial. Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”, dice el artículo del club.

Aunque ya está destacando en los entrenamientos, James Rodríguez sigue volviendo a “adaptarse” al fútbol. De ahí que, el cuerpo técnico y el jugador no estén dispuestos a correr ningún riesgo apresurando algún debut para este fin de semana.

Tweet placeholder

Con la seguridad de ya tener un equipo y jugar en la Liga que él quería, se espera que James tenga el ritmo necesario para los amistosos de Colombia a finales de mes de marzo. Y que también llegue en óptimas condiciones al Mundial de 2026, que sería su última Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

El contrato de James Rodríguez con Minnesota

ver también El apodo que Alfredo Morelos le puso a Santa Fe luego del gol que anularon para la victoria de Nacional

James tiene contrato con el Minnesota solo hasta junio de este 2026. El volante firmó un acuerdo especial pensando en tener ritmo para el Mundial, sin embargo, no se descarta que después ambas partes conversen de nuevo buscando alguna renovación.

¿Cuándo fue el último partido de James Rodríguez?

Para encontrar el último partido de James Rodríguez hay que ir hasta el 9 de noviembre de 2025. Defendiendo los colores de León, jugó 84 minutos en la Liga MX, y acabó dando 1 asistencia. Han pasado ya 3 meses desde ese encuentro y por eso lo llevan lento.

Encuesta¿James Rodríguez llegará con ritmo al Mundial? ¿James Rodríguez llegará con ritmo al Mundial? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: