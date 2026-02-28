La Selección de Ecuador sigue trabajando en los partidos amistosos que disputará en el mes de marzo cuando enfrente a Marruecos y Países Bajos. Por lo cual, Beccacece ya tendría listo a varios nombres para convocar, y uno de ellos sorprende a todos los aficionados.

Andrés Muñoz reveló que desde Libertad de Loja avisaron que David Cabezas será convocado para jugar los amistosos del mes de marzo. Sorprende esta decisión porque el portero ecuatoriano lleva más de 3 meses sin jugar un partido oficial.

David Cabezas salió con una gran polémica de El Nacional, tras la vinculación con apuestas ilegales y amaños de partidos. Por lo cual, el portero se quedó sin equipo y dejó de jugar. Recién fue anunciado como jugador de Libertad hace pocos meses.

Cabezas está volviendo a la actividad, pero Beccacece le demuestra que sigue confiando en él y lo convocaría para estos amistosos. Además, se vuelve a abrir el debate de cuántos arqueros debe convocar y llevar Ecuador al Mundial 2026, que comienza en menos de 4 meses.

David Cabezas debutó con Libertad en la LigaPro. (Foto: Imago)

Estos partidos amistosos son la “última oportunidad” para probar a nuevos jugadores. Puesto que, luego ya solo vendrá el Mundial 2026 y aunque se preparen amistosos previos al torneo, se intuye que estos encuentros ya será con la lista que irá al Mundial 2026.

David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador

Aunque Beccacece le dio la oportunidad de ser convocado, el portero ecuatoriano aún no ha debutado con la Selección de Ecuador y se ve poco probable que debute en el futuro cercano. Al jugador lo superan en consideración arqueros como Gonzalo Valle y Hernán Galíndez.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)

Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)

