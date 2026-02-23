Preocupación en Francia por Mbappé a 123 días del debut en el Mundial 2026

Francia debuta el 16 de junio por la Copa del Mundo. Senegal será el rival de una potencia del mundo de las selecciones donde hay preocupación ahora mismo con Kylian Mbappé. Las molestias físicas del delantero del Real Madrid no terminan y ponen en jaque a sus dos equipos a solamente 123 días de que el delantero de 27 años vuelve a enfrentarse a un Mundial. El panorama no es amable.

La derrota del Real Madrid frente a Osasuna devolvió a Barcelona el liderato de LaLiga. También volvió a confirmar las dos caras de un equipo incapaz de encadenar varios partidos seguidos jugando bien y ganando. Pero por encima de todo, volvió a poner en evidencia las molestias físicas que arrastra en su rodilla izquierda Kylian Mbappé. Unos que nos devuelven al mes de diciembre y que no han desaparecido hasta la fecha, dejando hasta varios partidos perdidos para el delantero Le Bleus. Que llegue cargado al Mundial ni mucho menos es una buena noticia para Didier Deschamps.

Desde el pasado 7 de diciembre qué Kylian Mbappé arrastra molestias. Se detuvo la actividad durante el final del año 2025 y todo ello mientras buscaba igualar el récord de goles en año natural de Cristiano Ronaldo para Real Madrid. Jugó hasta compromisos de Copa del Rey frente a equipos de categorías menores que se podrían haber quitado de su calendario personal para intentar aliviar dicha zona de su cuerpo. No se hizo y en España entienden que empieza a pasar factura la planificación alrededor de su participación en el equipo.

Hay que remarcar que ni mucho menos Kylian Mbappé ha visto mermado su cuota goleadora. Desde aquel 7 de diciembre suma 13 goles entre todas las competiciones. Pero también se ha perdido ya en lo que vamos de año un total de 3 partidos e incluso una semifinal de Supercopa de España frente a Atlético de Madrid. Nadie por el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa niega una situación que incluso ha llevado a que el atacante tenga que entrenarse de manera diferenciada o ni siquiera hacerlo durante buena parte del inicio del 2026.

“Descansó el fin de semana pasado si no me equivoco. No jugó contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo. Cuando creemos que no está en condiciones de jugar no vamos a arriesgar. No es algo que decida yo solo, lo hablo con los médicos, con él y cuando se siente preparado para jugar lo hacemos”, reflexiones de Arbeloa sobre su estrella tras la derrota en Pamplona. En Francia temen por el estado de salud de un delantero absolutamente vital para los intereses de Deschamps y que recordemos que llegó más que tocado a la última edición de la Eurocopa a nivel físico.

Mbappé, más necesario que nunca en Real Madrid

Muchos pensarían que la solución a esto pasa por parar, pero lo cierto es que Real Madrid no puede permitirse más pasos en falso. Hablamos de un equipo con una cuota goleadora más que baja cuando Kylian Mbappé no dice presente. También de una entidad que por primera vez desde el año 2009 se enfrenta la posibilidad de enlazar dos temporadas consecutivas sin títulos. Cada parte del tablero tira para su lado y en el Santiago Bernabéu entienden que sin sus goles en este tramo de la temporada, será más difícil volver a la senda del éxito.

Por lo pronto en Francia cruzan los dedos de cara a que el delantero pueda decir presente en el partido de selecciones del mes de marzo. Ahí Le Bleus se enfrentarán con Brasil en el gran amistoso de FIFA para empezar la cuenta atrás con el Mundial. Será la última parada para que Deschamps arme la que será su última lista como DT de la campeona en Rusia 2018. Mbappé y sus molestias de rodilla, dolor de cabeza en la Galia y la capital de España.

