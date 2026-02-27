Club de LigaPro le quitaría un refuerzo a Barcelona

En Barcelona parece que habrá suspenso para tener a todos sus jugadores para la segunda fecha de LigaPro. Reportan que otro club local se llevaría uno de los fichajes estrellas de los ‘toreros’.

El periodista Sebastián Machado reveló en DSPorts que Barcelona no ha completado la totalidad del pago de Luis Cano, por lo que Aucas ha “pedido que vuelva a sus registros”. El extremo viene entrenando con los amarillos desde hace semanas aunque se ha perdido los tres partidos oficiales.

Barcelona no ha podido inscribir al jugador hasta la tarde del viernes, sin embargo el comunicador Juan Francisco Rueda dio a conocer que en las próximas horas completarían el pago.

Es llamativo que Barcelona no ha cerrado el fichaje de un jugador que incluso ya fue anunciado y presentado, además de que tuvo minutos en la Noche Amarilla en Quito, justamente vs. Aucas.

Para César Farías, Luis Cano está para ser titular en las bandas, a falta de que llegue otro extremo de mejores garantías. Para este 2026, Barcelona perdió a Janner Corozo.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

