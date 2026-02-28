Este sábado 28 de febrero de 2026 Emelec debutará en la LigaPro para enfrentar a Delfín. Sin embargo, de última hora el club dejó salir a un fichaje que había contratado la directiva de Jorge Guzmán. El jugador finiquitó su contrato y ahora debe buscar un nuevo equipo.

De acuerdo, a la información de Nicolás Ayala, Emelec y el jugador acordaron la rescisión del contrato a pocas horas del debut del ‘Bombillo’ en la LigaPro. El futbolista había llegado con toda la polémica y finalmente no hubo acuerdo para que se mantenga.

Cagua había llegado a Emelec “fichado” por Jorge Guzmán. En un movimiento de mercado que cuestionaron todos los aficionados. ¿El motivo? Cagua ni había debutado en la LigaPro y llegó a uno de los equipos más grandes del país a cobrar un sueldo de 20 mil dólares.

Desde la directiva de Emelec ya habían revelado que esos fichajes que hizo Guzmán debían renegociar su contrato o no continuarían en el club. De ahí que, hasta Miller Bolaños, leyenda del ‘Bombillo’, tuviera que ponerse a negociar con el club.

Miller Bolaños acordó un nuevo contrato con Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Cagua apenas tiene 23 años, pero el jugador todavía ni ha debutado en primera categoría y todo eso influyó en que el ‘Bombillo’ tampoco tuviera una gran voluntad para mantenerlo en la plantilla. No se descarta que se den más salidas en las siguientes semanas.

El sueldo que Emelec le había firmado a Milton Cagua

Milton Cagua había llegado a Emelec con un sueldo de 20 mil dólares, en uno de los fichajes más polémicos de los últimos años. Puesto que, la directiva de Jorge Guzmán lo habría fichado con ese salario, pero el futbolista, en realidad, estaba cobrando mucho menos.

¿A qué hora juega Emelec en la LigaPro?

Emelec volverá a jugar en la LigaPro, y será su debut en el campeonato ecuatoriano, cuando reciba a Delfín en este sábado. El partido comenzará desde las 19H00 y se espera un estadio Capwell al tope de su capacidad.

