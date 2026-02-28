Se fue Luis Díaz, pero Liverpool ahora va por este delantero colombiano de 60 millones de euros

Liverpool sigue interesado en diferentes jugadores del fútbol colombiano para la siguiente temporada. Hace poco en el club campeón de la Premier League brillaba Luis Díaz, pero el extremo colombiano se fue ahora a Bayern Múnich y por eso buscan a otro jugador.

Desde Europa trasciende la posibilidad de que Liverpool vaya por el fichaje de Luis Suárez para la nueva temporada, de acuerdo a la información de Diario AS. Los ‘Red’s’ estarían muy interesados en este movimiento de mercado para tener más opciones en ataque, aún con dudas de qué pasará con Isak.

En este mercado, dieron la gran noticia y haciendo el fichaje más caro de su historia cuando se gastaron 140 millones en Isak. Pero el sueco se lesionó de gravedad y ahora es una verdadera incertidumbre cómo volverá para la siguiente temporada.

Por otro lado, Luis Suárez vive el mejor momento de su carrera, es el goleador de Sporting de Lisboa y también se perfila para ser el titular con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Suárez también sonó en el último mercado como una opción para Real Madrid y FC Barcelona.

Luis Suárez es goleador en Portugal con Sporting. (Foto: GettyImages)

El futuro de Suárez también se marcará por lo que pueda hacer en este final de temporada con su equipo en la Champions League y luego con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Un rendimiento destacado podría aumentar las chances de cambiar de equipo.

Los números de Luis Suárez en Sporting

En lo que va de temporada, Luis Suárez ha jugado con Sporting un total de 37 partidos entre todas las competencias en lo que va temporada. El delantero lleva 29 goles y ha dado 6 asistencias. En total en cancha ha sumado ya más de 2.900 minutos.

Los equipos interesados en Luis Suárez

Luis Suárez viene sonando para diferentes equipos como Liverpool, Newcastle, Real Madrid y FC Barcelona. Su valor de mercado es de 22 millones de euros, pero ahora mismo el jugador colombiano tiene una cláusula de 80 millones y Sporting solo se sentaría a conversar por una oferta de 60 millones o más.

