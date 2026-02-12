El entrenador que sería nuevo candidato a dirigir a la Selección de Ecuador

Fue rumor desde hace meses y ahora es oficial: Esteban Paz será candidato a la presidencia de la FEF en las elecciones de diciembre por la oposición. Y como ya lo adelantó, esto representaría un cambio en la Selección de Ecuador.

Varios medios hicieron eco de la información que el nuevo entrenador de Ecuador sería Guillermo Almada si es que Esteban Paz queda electo como presidente de la FEF. El directivo ha sido otro de los críticos sobre el juego de la Tri.

El DT uruguayo se encuentra actualmente en el Real Oviedo de España, pero en todos sus contratos deja una cláusula para llegar a bajo costo a las selecciones de Ecuador, Uruguay o México. Se conoce que es otro de los candidatos que manejan más listas de oposición.

Sebastián Beccacece termina contrato en junio luego del Mundial con la Selección de Ecuador, sin embargo ante una hipotética reelección de Francisco Egas, podría ver su vínculo extendido por un período más.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 16 encuentros, sumando 6 victorias, 9 empates y tan solo 1 derrota. De acuerdo a Transfermark, su contrato iría hasta finales de la temporada 2026. Las elecciones de FEF serían en 2027.

Guillermo Almada – Selección Ecuador candidato

El sueldo de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece gana un salario cercano a los 2.4 millones. Es uno de los entrenadores que mejor sueldo recibe en Sudamérica.

