La presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se convertirá en el objeto más deseado por los dirigentes del fútbol ecuatoriano por el próximo mes. Francisco Egas está convencido de que puede postularse, pero en caso de no hacerlo ya tiene un reemplazo.

De acuerdo a la revelación de Stalin Cobeña, en caso de que Francisco Egas finalmente no pueda postularse a la presidencia de la FEF, podría ser reemplazado por José Francisco Cevallos, leyenda histórica y dirigente campeón con Barcelona SC.

Ya José Francisco Cevallos había revelado que llegar a la FEF era su gran objetivo, sin embargo, a todos sorprende que iría con el oficialismo y no con una nueva lista. El ex jugador de fútbol tiene un largo recorrido como dirigente y como autoridad, puesto que, fue Ministro de Deportes.

Por otro lado, esta lista del “oficialismo” que busca la presidencia de la FEF, de momento, solo tendría un rival en las elecciones, la lista encabezada por Esteban Paz, que se perfila como la más fuerte para este periodo. Son horas claves en la cúpula de la dirección del fútbol ecuatoriano.

José Cevallos es una leyenda del fútbol ecuatoriano. (Captura de pantalla)

La situación de Francisco Egas es una total incertidumbre, puesto que, el presidente, por legislación ecuatoriana, no se podría presentar. No obstante, el directivo comentó que cuenta con el apoyo de la FIFA y de CONMEBOL, para postularse. Todavía no ha presentado su candidatura oficial.

Beccacece se quedaría con Francisco Egas

Si Francisco Egas se queda como presidente de la FEF o el oficialismo se mantiene en el cargo, lo más probable es que Beccacece se quede en el cargo, al menos hasta finales de su contrato en 2026. Dependiendo lo que pase en el Mundial se podría buscar hasta una renovación.

