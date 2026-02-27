Barcelona no cierra su mercado de fichajes y buscan un extremo más para terminar de armar su plantel, y ahora desde los medios revelan que el elegido es un campeón con Emelec. Los amarillos alistan un nuevo camisetazo para este 2026.

Ayrton Preciado sería el elegido por César Farías para ese puesto, fichaje que viene bien en lo económico ya que actualmente se encuentra sin club. Preciado dejó Emelec como campeón en el 2017.

Tuvo un breve paso por Guayaquil City FC para recuperar nivel y luego regreso al exterior en equipos de México y Aldosívi de Argentina. Con el ‘Tiburón’ salvó la categoría pero no fue renovado.

La única duda que generó en los hinchas es el largo historial de lesiones que ha tenido Preciado en los últimos años. En lo económico el futbolista se ajustaría al presupuesto de los ‘toreros’.

Barcelona fichó a Luis Cano y Héctor Villalba en esa posición pero quieren otra alternativa en la otra banda. Preciado se sumaría a Joao Rojas, Dixon Arroyo, Bryan Carabalí entre los otros jugadores que pasaron por Emelec antes de llegar a Barcelona.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Ayrton Preciado – Emelec. Foto: Getty.

