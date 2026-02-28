La obligación de compra que Arsenal tiene por Piero Hincapié debe efectuar hasta final de temporada. El ecuatoriano vive un momento muy bueno en la Premier League, pero su entrenador, Mikel Arteta, sorprendió a todos con una revelación sobre su futuro.

En rueda de prensa, el mismo Mikel Arteta comentó que aún están analizando la posibilidad de hacer efectiva la obligación de compra por el ecuatoriano, aunque lo más probable es que sí se dé. Ahora mismo, es titular indiscutible en el equipo de Arteta.

“Ya lo veremos, así que repasemos la temporada. Ya hemos hablado de los posibles resultados después de ese periodo, pero hasta ahora estamos muy contentos con él”, comentó el entrenador. El nivel de Piero le viene muy bien a la defensa ‘Gunner’

Ahora mismo, Hincapié se ganó un lugar como titular fijo en el equipo de Arteta. El ecuatoriano no ha brillado como central, sino más bien viene demostrando una gran variante como lateral por izquierda, superando a jugadores como Calafiori y también Lewis-Skelly.

Piero Hincapié juega como titular y figura en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Arteta también felicitó el gran momento físico que está viviendo Piero Hincapié: “Entiende mucho mejor lo que queremos en ataque, todas las jugadas a balón parado, todos los aspectos relacionados con nuestro modelo de juego. Es muy querido por los jugadores; se nota en la forma en que interactúan y reaccionan con él“, destacó el entrenador.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En esta temporada con Arsenal, Piero Hincapié lleva un total de 24 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. El futbolista ha sumado en cancha más de 1.600 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar Piero Hincapié?

Piero Hincapié volverá a jugar este domingo 1 de marzo de 2026 cuando el Arsenal reciba en su cancha al Chelsea. Este encuentro es clave para los ‘Gunners’ que están en una lucha de alta tensión contra el Manchester City por ganar la Premier League.

