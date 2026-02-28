Este sábado 28 de febrero de 2026 se reveló la primera convocatoria de Vicente Sánchez para jugar con Emelec en el campeonato ecuatoriano. El entrenador uruguayo vivirá su gran debut y ahora mismo confirmó que no cuenta con un jugador y lo “borró”.

El apuntado por Vicente Sánchez desde su llegada era Luis Castillo, que había mostrado un nivel interesante en el segundo semestre de 2025, y que fue uno de los titulares de Emelec. El entrenador uruguayo no contaba con él y por eso ahora no lo convoca.

Desde Emelec aún estarían trabajando en resolver la situación contractual de Luis Castillo, puesto que, el jugador tiene contrato vigente con los azules y además hay varias deudas que pagarle. Es uno de los futbolistas que no ha cobrado varios meses de 2025.

Luis Castillo tendría varias ofertas para salir del ‘Bombillo’, por lo cual, en las próximas semanas podrían darse novedades sobre su futuro. Por su salida, Emelec se decidió a fichar a otros jugadores y ya se verá en cancha si fue la mejor decisión.

Los convocados de Emelec para jugar en la LigaPro. (Foto: @CSEmelec)

Otro jugador que se ha quedado fuera de la convocatoria de Emelec es Juan Pablo Ruiz, pero su ausencia responde a un tema físico. Es más, el club azul anunció una primera lista con el jugador entre los convocados, y luego la editó y se “borró” su nombre.

José Neris no fue “habilitado” por Emelec

El ‘Tanque’ fue el último fichaje en llegar a Emelec, pero no pudo ser habilitado para esta fecha por temas legales con Colón. Se espera que el club pueda usarlo en la siguiente fecha, justamente cuando enfrenta a Barcelona SC en el Clásico del Astillero.

Todos los fichajes de Emelec para la temporada 2026

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Stalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz, José Neris y Víctor Griffith.

En síntesis: