Brilla en LigaPro y podría ser convocado a la Selección de Ecuador con el nuevo DT

La Selección de Ecuador podría tener un nuevo convocado en el proceso de Eliminatorias, un jugador se 'ofrece' y los hinchas lo piden.

El nuevo proceso de la Selección de Ecuador es la oportunidad también para el regreso de algunos jugadores y las convocatorias de otros. Una figura de LigaPro se ‘ofrece’ a la Selección al mismo tiempo que es pedido por los hinchas.

Michael Estrada vive una racha goleadora con Liga de Quito y los hinchas piden su regreso en la Selección en un momento en que escasean los delanteros. En charlas con Ecuavisa, Michael Estrada declaró: “La Selección siempre estará ahí, para mí”.

Autor de ocho goles en 6 partidos, y otro más anulado de forma polémica, Michael Estrada es la principal carta de gol de Liga de Quito en Copa Ecuador, LigaPro y Copa Libertadores.

Estaba relegado en el banquillo con Tiago Nunes pero ahora con Gustavo Álvarez ha retomado el protagonismo. Su nivel lo llevó también a ser sondeado por clubes del exterior.

Su ausencia en la Selección de Ecuador se dio por motivos extrafutbolísticos pero ahora tendría chances de ser convocado con el nuevo DT, con Marcelo Gallardo aún como el apuntado principal.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Michael Estrada – Selección de Ecuador en el Mundial 2022.

En resumen