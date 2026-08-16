Piero Hincapié gana un nuevo título con el Arsenal y revelan dónde jugará la siguiente temporada

Piero Hincapié acaba de ganar otro título con el Arsenal y tras ser campeón de la Community Shield definió dónde jugará.

Piero Hincapié arrancó la temporada con un título y es que el Arsenal goleó 3-0 al Manchester City y se quedó con la Community Shield. Con esto también revelaron dónde jugará el central ecuatoriano, con el mercado de Europa aún abierto hasta el 31 de agosto.

Piero Hincapié seguirá siendo jugador del Arsena para la siguiente temporada, luego del año anterior dónde ganó la Premier League como defensa y lateral hubo llamados del FC Barcelona, Galatasaray, Chelsea entre otros.

Al final Mikel Arteta decidió la continuidad de Hincapié y le extendió a la directiva que no lo vendan pese a que había ofertas cercanas a los 60 millones de euros y un salario de 7 millones al año.

Piero Hincapié arrancó la temporada como alternante, ingresando al minuto 60 en la final y quedándose hasta el final para alzar el trofeo contra el Manchester City de Enzo Maresca.

Piero Hincapié firmó un nuevo contrato con Arsenal, uno hasta la temporada 2031. El futbolista ecuatoriano tiene un acuerdo por varios años con los ‘Gunners’ y también es uno de sus activos más importantes. Equipos como Real Madrid o FC Barcelona lo buscaron.

Los fichajes que está buscando Arsenal

Ahora mismo, Arsenal entró en la órbita de grandes nombres del mercado para este año. El club va muy en serio por el fichaje de jugadores como Bruno Guimaraes y también Vinicius Junior, este último supondría el gran bombazo del mercado.

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Piero Hincapié cerró el año ganando la Premier League. Foto: Getty

Los partidos de Piero Hincapié en la Premier League los puedes seguir por Disney+

En resumen

Piero Hincapié sumó un nuevo título con el Arsenal tras proclamarse campeón de la Community Shield 2026 frente al Manchester City.

tras proclamarse campeón de la Community Shield 2026 frente al Manchester City. Tras levantar el trofeo en Inglaterra, se confirmó que el zaguero ecuatoriano continuará en la plantilla de los ‘Gunners’ para la temporada 2026-2027 , descartando las ofertas de otros grandes de Europa.

, descartando las ofertas de otros grandes de Europa. La ratificación de su permanencia por parte de Mikel Arteta consolida al ‘Kaiser’ tricolor como una pieza clave en la estructura defensiva del conjunto londinense.