Deportivo Quito va por campeón de LigaPro para la Segunds Categoría

Rezagados hace años en Segunda Categoría, el Deportivo Quito sigue buscando el ansiado ascenso a LigaPro para el 2026. El cuadro ‘chulla’ busca refuerzos y apuntan a un campeón ecuatoriano.

El portal Futbolecuador señala que Roberto ‘Tuka’ Ordóñez ha recibido la oferta del Deportivo Quito para el 2026. El delantero de 40 años viene siendo goleador del ascendido Cuenca Juniors.

El equipo azuayo tiene encaminada su renovación, sin embargo el cinco veces campeón ecuatoriano confía en asegurarlo con una oferta económica mayor. El ganador de la LigaPro con Aucas y Delfín SC se tomará unos días para decidir.

De esta forma, Ordóñez tiene opciones para seguir su carrera en tres divisiones distintas, con clubes de LigaPro Serie A, Serie B y Segunda Categoría. Se conoce que dos grandes de Ecuador lo buscan.

La diferencia de las ofertas es que pese a que en LigaPro le pagan más, en Segunda Categoría y Serie B tendría un rol más protagónico, ya que desde LigaPro lo quieren como tercer delantero.

¿Cuántos años tiene ‘La Tuka’ Ordóñez?

Actualmente, ‘La Tuka’ tiene 40 años y si ficha por Emelec será uno de los delanteros más longevos en jugar la LigaPro en el 2026. Aunque este número no lo ha limitado, ya que en la temporada anterior demostró ser uno de los mejores jugadores del campeonato.

Tuka Ordóñez – Aucas. campeón 2022.

