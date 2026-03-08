Es tendencia:
Daniel Muñoz

Crystal Palace le envió a Colombia el diagnóstico de lesión de Daniel Muñoz ¿malas noticias?

Desde el Crystal Palace dieron a conocer el tiempo de baja que tendrá Daniel Muñoz luego de su fuerte caída sobre su hombro.

Por Gustavo Dávila

Crystal Palace confirma el tiempo de baja de Daniel Muñoz Foto: Getty
Las alarmas de los hinchas del Crystal Palace y de la Selección de Colombia se encendieron luego de la dura caída de Daniel Muñoz vs. Tottenham la jornada pasada. Pocos días después, el club de la Premier League habría mandado el diagnóstico al cuerpo médico de la FCF.

El periodista Javier Hernández Bonnet dio a conocer que Daniel Muñoz solo estaría una semana de baja antes de que pueda volver a los entrenamientos con normalidad. De esta forma se descarta alguna lesión de gravedad que podría hacer que se pierda los amistosos de marzo, mucho menos el Mundial con Colombia.

Oliver Glasner, DT de Crystal Palace, en un principio había instalado el nerviosismo al decir que la lesión parecía complicada, esto porque el lateral tenía el brazo inmovilizado.

Con esta información lo más probable es que Néstor Lorenzo convoque a Daniel Muñoz para los amistosos contra Francia y Croacia, y al menos tener minutos en el segundo partido.

A nivel de clubes, Daniel Muñoz es el lateral titular del equipo inglés y ya entró en planes de otros gigantes de Europa como PSG, Real Madrid, Manchester City, Manchester United entre otros.

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

A la espera de confirmarse si habrá un partido de despedida antes de ir a la próxima Copa del Mundo, el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 P.M. hora colombiana.

James Rodríguez no debutó con el Minnesota por preocupante motivo

James Rodríguez no debutó con el Minnesota por preocupante motivo

Daniel Muñoz salió adolorido del último partido. Foto: Getty

En resumen

  • Daniel Muñoz estará solo una semana de baja tras su lesión contra el Tottenham.
  • El lateral Daniel Muñoz integra los planes de fichajes del PSG y Real Madrid.
  • El defensor Daniel Muñoz será convocado para los amistosos contra Francia y Croacia.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
