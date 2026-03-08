Emelec perdió el Clásico del Astillero y así los azules no conocen la victoria bajo el mando de Vicente Sánchez. Hay impaciencia en los hinchas pero se conoce la postura oficial del club sobre la continuidad del entrenador.

Pese al irregular inicio de año, la directiva respalda totalmente a Vicente Sánchez y su cargo no está en duda. Vicente Sánchez no pudo tener una pretemporada acorde con el equipo debido al cambio de directiva y la demora en la llegada de refuerzos.

Los nuevos fichajes si tuvieron el aval de Sánchez incluso desde antes que se haga oficial su llegada. A nivel deportivo, Emelec presentó una mejoría considerable con los dos partidos disputados.

Con esto Emelec sigue con -2 en la tabla de posiciones al fondo, el siguiente partido de los azules es contra Orense en el estadio Capwell. Emelec tiene aún un partido pendiente.

Vicente Sánchez llegó a Emelec tras una primera experiencia en Cruz Azul, dónde ganó la CONCACAF Copa de Campeones y los tuvo peleando los torneos cortos hasta el final.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

