Joao Plata tiene nuevo club en Ecuador ¿regresa a LigaPro?

En su momento fue considerado una de las promesas del fútbol ecuatoriano, sin embargo Joao Plata tuvo una carrera algo irregular en el exterior. Por eso a sus 34 años de edad el volante regresa al torneo local luego de cuatro años.

Joao Plata es nuevo jugador del Guaranda FC de la segunda categoría de la provincia de Bolívar. Plata se convierte así en otro tricolor más que regresa al país para jugar en el ascenso.

Plata dejó el FAS de El Salvador el año pasado y tras varios meses inactivo encontró equipo en el país. Su último club en LigaPro fue en el Delfin de Manta en el 2022 aunque no disputó ni diez partidos.

A nivel de Selección de Ecuador, Joao Plata fue convocado para cinco partidos en dos ciclos distintos. Primero en el 2015 por decisión de Sixto Vizuete y luego en el 2018 por llamado de Jorge Célico.

A nivel de clubes fue campeón con Liga de Quito, el Toronto FC de Canadá y el Real Salt Lake de la MLS. Tuvo también un breve paso por el Toluca de México en el 2021.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Joao Plata se suma así a Michael Arroyo, Ely Esterilla, Jonatan Álvez, Holger Matamoros, entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

Joao Plata – Liga de Quito vs. Emelec.

