Barcelona le ganó a Emelec y ahora le quitaría otro fichaje a Liga de Quito

Barcelona se levanta feliz con la victoria ante Emelec en el Clásico del Astillero y ahora le darían otro golpe a Liga de Quito. En horas recientes ponen a un casi fichaje ‘albo’ como nuevo refuerzo de Barcelona.

Según medios capitalinos, Erick Mendoza está en negociaciones avanzadas con Barcelona. El extremo de Delfín SC incluso estuvo entrenando con Liga de Quito en el mes de enero.

Es el segundo jugador que quiso Liga de Quito que se irá a Barcelona, el primero fue Jefferson Intriago. El volante terminó contrato con Mazatlán de México y rápidamente fue contactado por los amarillos.

Erick Mendoza era virtualmente nuevo refuerzo de Liga, sin embargo no hubo acuerdo económico con Delfín SC. Ahora el veloz extremo se iría a jugar a Guayaquil.

Erick Mendoza completó 26 partidos la temporada pasada, anotó 8 goles y dio 2 asistencias, así mismo a sus 24 años ha sido convocado a microciclos de la Selección Ecuador.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

