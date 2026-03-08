Liga de Quito no levanta y ya suenan candidatos para reemplazar a Tiago Nunes

Liga de Quito no arrancó bien la LigaPro, con dos derrotas en tres partidos los hinchas empiezan a impacientarse. El más criticado es Tiago Nunes, el entrenador ha tomado decisiones que han costado puntos y los hinchas ya empiezan a pedir un cambio de técnico.

Tras la derrota contra Libertad, en Liga de Quito recordaron que Ariel Holan se encuentra libre. El argentino vino de ganar la liga de Argentina con Rosario Central y en Ecuador tuvo un paso positivo por Barcelona.

El segundo nombre es Miguel Ángel Ramírez, el español ex Independiente del Valle justamente fue candidato antes de la llegada de Nunes. Con algo de sorpresa, desde Liga también consideraron al colombiano Luis Fernando Suárez.

Pese al pedido de los hinchas, Tiago Nunes tiene contrato vigente hasta finales de año y no hay información que apunte a que la directiva busca un cambio de DT al corto plazo.

Así mismo, las críticas van al armado del equipo dónde solamente ficharon a Luis Segovia en la defensa central luego de que Ricardo Adé y Gianfranco Allala hayan tenido un 2025 adverso.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Libertad 2-1 Liga de Quito. Foto: API

