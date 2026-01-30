Es tendencia:
Confirman que el FC Barcelona preguntó por jugador ecuatoriano

El FC Barcelona también se fijó en otro de los jugadores de Ecuador para ficharlo para la siguiente temporada europea.

Por Gustavo Dávila

Confirman que el FC Barcelona preguntó por jugador ecuatoriano Foto: Getty

Nombres como Moisés Caicedo y Piero Hincapié han puesto a los jugadores ecuatorianos en la mira de gigantes de Europa, y el FC Barcelona no es la excepción. El campeón de España contactó a un club local por un jugador ecuatoriano.

Isaac Álvarez conversó con Radio Caravana y confirmó que FC Barcelona tiene en carpeta a Ederson Castillo luego de sus pasantías. Además reveló que hay más de un equipo europeo interesado en el volante de Liga de Quito.

Castillo, apodado el nuevo Moisés Caicedo, ha estado en la órbita de varios equipos importantes de Europa, del calibe del Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Real Madrid entre otros.

De igual forma para Tiago Nunes, Ederson Castillo es uno de los volantes que será tomado en cuenta para este año en Liga de Quito. Ya lleva dos años formando parte del primer plantel.

Serán cerca de cuatro millones de dólares lo que Liga de Quito pide por el 85% de sus derechos deportivos. Al igual que con Nilson Angulo, Liga quiere mantener porcentaje en caso de una futura venta.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

En resumen

  • FC Barcelona tiene en carpeta al volante Ederson Castillo tras cumplir su periodo de pasantías.
  • Liga de Quito pide 4 millones de dólares por el 85% de los derechos deportivos del jugador.
  • Atlético de Madrid y Bayern Múnich también siguen al futbolista, quien suma dos años en primera.
